Пачев Иван Иванович
мужской, родился 03.07.1941
умер 18.12.2024, Одесса, Одеська область
ОтецПачев Иван Иванович26.09.1910 ст. г.р.
МатьПачева (Бонева) Варвара Степановна27.04.1913 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.03.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.09.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.12.2024