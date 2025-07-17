Пачев Иван Иванович 03.07.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пачев Иван Иванович

Автор
ГР
Рогожинский Г.

мужской, родился 03.07.1941

умер 18.12.2024, Одесса, Одеська область

Отец
Пачев Иван Иванович26.09.1910 ст. г.р.
Мать
Пачева (Бонева) Варвара Степановна27.04.1913 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1941

Отец: Пачев Иван Иванович

Мать: Пачева (Бонева) Варвара Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.03.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Одесса, Одеська область

Рождение ребёнка
08.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Одесса, Одеська область

Смерть
18.12.2024
Одесса, Одеська область

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