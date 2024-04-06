Семендяева (Бакина) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1939
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семендяев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Семендяев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семендяев Юрий Васильевич
Отец ребёнка: Семендяев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астафьева (Семендяева) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Семендяев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семендяев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Семендяев Василий Иванович
Рождение ребёнка
02.01.1959
Сын: Семендяев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Семендяев Василий Иванович