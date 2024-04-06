Семендяева (Бакина) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семендяева (Бакина) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1939

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1939

Отец: Бакин Михаил Афанасьевич

Мать: Бакина (Зайцева) Фекла Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семендяев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Семендяев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семендяев Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Семендяев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астафьева (Семендяева) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Семендяев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семендяев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Семендяев Василий Иванович

Рождение ребёнка
02.01.1959

Сын: Семендяев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Семендяев Василий Иванович

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