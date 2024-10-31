Буров Федор Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буров Игнатий Петрович
Мать: София Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
19.01.1911
Дочь: (Бурова) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
22.02.1913
Дочь: (Бурова) Марина Федоровна
Мать ребёнка: Евдокия Матвеевна
Смерть
Неизвестно