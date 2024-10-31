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Буров Федор Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буров Игнатий Петрович

Мать: София Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Буров Онуфрий Федорович

Мать ребёнка: Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
19.01.1911

Дочь: (Бурова) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
22.02.1913

Дочь: (Бурова) Марина Федоровна

Мать ребёнка: Евдокия Матвеевна

Смерть
Неизвестно

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