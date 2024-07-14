Кутузова Александра Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузова Александра Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутузов Александр Иванович

Отец ребёнка: Кутузов Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутузов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Кутузов Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутузов Иван Степанович

Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

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