Кутузова Александра Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутузов Александр Иванович
Отец ребёнка: Кутузов Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутузов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Кутузов Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область