Фролов Антон Емануилович?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Фролов Григорий Антонович
Мать ребёнка: Фролова Вера
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Фролова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Журкова Елизавета Антоновна
Мать ребёнка: Фролова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фролова Вера
Смерть
Неизвестно