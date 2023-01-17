Фролов Антон Емануилович? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Антон Емануилович?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Фролов Григорий Антонович

Мать ребёнка: Фролова Вера

Светицы, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Фролов Иван Антонович

Мать ребёнка: Фролова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журкова Елизавета Антоновна

Мать ребёнка: Фролова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Михаил Антонович

Мать ребёнка: Фролова Вера

Светицы, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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