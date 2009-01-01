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(Головащенко) Дарья
(Головащенко) Дарья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2009
Пол
Женский
Отец
Головащенко Дмитрий
1989 г.р.
Мать
Головащенко (Якупова) Зульфия
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2009
Отец:
Головащенко Дмитрий
Мать:
Головащенко Зульфия
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