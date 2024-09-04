Алгазина Домна Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлгазина Домна Герасимова

Алгазина Домна Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Козьма Яковлевич

Рождение ребёнка
1786

Сын: Алгазин Дмитрий Кузьмич

Отец ребёнка: Алгазин Козьма Яковлевич

Рождение ребёнка
1786

Сын: Алгазин Яков Кузьмич

Отец ребёнка: Алгазин Козьма Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1789 ст.

Дочь: (Алгазина) Параскева Козьмовна

Отец ребёнка: Алгазин Козьма Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: (Алгазина) Матрона Козьмовна

Отец ребёнка: Алгазин Козьма Яковлевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.