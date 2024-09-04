Алгазина Домна Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Алгазин Козьма Яковлевич
Рождение ребёнка
1786
Сын: Алгазин Яков Кузьмич
Отец ребёнка: Алгазин Козьма Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.
Дочь: (Алгазина) Параскева Козьмовна
Отец ребёнка: Алгазин Козьма Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: (Алгазина) Матрона Козьмовна
Отец ребёнка: Алгазин Козьма Яковлевич
Смерть
Неизвестно