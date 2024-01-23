Михайлюк Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Менгель Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: Михайлюк Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Отец ребёнка: Михайлюк Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлюк Николай Михайлович
Отец ребёнка: Михайлюк Михаил Дмитриевич
Смерть
Неизвестно