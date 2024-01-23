Михайлюк Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлюк Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Менгель Иван Павлович

Мать: Рерих Екатерина Корнеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: Михайлюк Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Михайлюк Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлюк Николай Михайлович

Отец ребёнка: Михайлюк Михаил Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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