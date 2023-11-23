Смирнов Иоанн Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Смирнов Николай Гаврилов
Мать: не указана
Смирнов Иоанн Николаевич (1808 — ?) Родился в семье священника села Флоровского в Юхти Угличского уезда Николая Смирнова. Окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 2-го разряда. 24 ноября 18... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Сын: Астров Петр Иоаннов
Мать ребёнка: Смирнова (Астрова) Анна Васильева
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Смирнова (Астрова) Анна Васильева
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Смирнова (Астрова) Анна Васильева
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Смирнова) Александра Иоаннова
Мать ребёнка: Смирнова (Астрова) Анна Васильева
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Смирнова (Астрова) Анна Васильева
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Смирнова) Наталья Иоаннова
Мать ребёнка: Смирнова (Астрова) Анна Васильева
Рождение ребёнка
1857
Сын: Смирнов Константин Иоаннов
Мать ребёнка: Смирнова (Астрова) Анна Васильева
Смирнов Константин Иоаннович (1857 — ?) Родился 18 мая 1857 года в семье священника села Ильинского (в Березниках) Романов-Борисоглебского уезда Иоанна Смирнова. В 1881 году окончил Ярославскую семина... Показать все
Смерть
Неизвестно