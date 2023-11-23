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Смирнов Иоанн Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Смирнов Николай Гаврилов

Мать: не указана

Смирнов Иоанн Николаевич (1808 — ?) Родился в семье священника села Флоровского в Юхти Угличского уезда Николая Смирнова. Окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 2-го разряда. 24 ноября 18... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Астрова) Анна Васильева

Рождение ребёнка
1836

Сын: Астров Петр Иоаннов

Мать ребёнка: Смирнова (Астрова) Анна Васильева

Рождение ребёнка
1838

Сын: Астров Василий Иоаннов

Мать ребёнка: Смирнова (Астрова) Анна Васильева

Рождение ребёнка
1839

Сын: Смирнов Федор Иоаннов

Мать ребёнка: Смирнова (Астрова) Анна Васильева

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Смирнова) Александра Иоаннова

Мать ребёнка: Смирнова (Астрова) Анна Васильева

Рождение ребёнка
1849

Сын: Смирнов Алексей Иоаннов

Мать ребёнка: Смирнова (Астрова) Анна Васильева

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Смирнова) Наталья Иоаннова

Мать ребёнка: Смирнова (Астрова) Анна Васильева

Рождение ребёнка
1857

Сын: Смирнов Константин Иоаннов

Мать ребёнка: Смирнова (Астрова) Анна Васильева

Смирнов Константин Иоаннович (1857 — ?) Родился 18 мая 1857 года в семье священника села Ильинского (в Березниках) Романов-Борисоглебского уезда Иоанна Смирнова. В 1881 году окончил Ярославскую семина... Показать все
Смерть
Неизвестно

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