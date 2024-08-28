Наумов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сизикова (Наумова) Анфиса Мануиловна

Мать ребёнка: Наумова (Уткина) Великомида

жила в деревне Гаево, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова (Уткина) Великомида

Рождение ребёнка
1897

Сын: Наумов Мануил (Эммануил) Иванович

Мать ребёнка: Наумова (Уткина) Великомида

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
С Урала. В 1897 г - Тобольская губерния До 1917 года в составе Исетской волости Ялуторовского уезда (округ) Тобольской губернии. По данным на 1926 год состояла из 238 хозяйств. В административном отно... Показать все
Смерть
Неизвестно

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