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Митрофанов Николай Леонович

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Место рождения

Колечье, Ершичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

03.05.1893

Дата смерти

12.09.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1893

Отец: Митрофанов Леон Сакердонович

Мать: Митрофанова Дарья Афиногенова

Колечье, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
1917 или 1922

Жена: Митрофанова Фёкла Павловна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Ермакова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Митрофанова Фёкла Павловна

Колечье, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.07.1928

Сын: Митрофанов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Митрофанова Фёкла Павловна

Колечье, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
12.09.1945
Свара, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
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