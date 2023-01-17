Митрофанов Николай Леонович
Место рождения
Дата рождения03.05.1893
Дата смерти12.09.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1893
Бракосочетание
1917 или 1922
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Ермакова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Митрофанова Фёкла Павловна
Рождение ребёнка
22.07.1928
Сын: Митрофанов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Митрофанова Фёкла Павловна
Смерть
12.09.1945
Свара, Клетнянский муниципальный район, Брянская область