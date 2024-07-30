Гаязов Рустам Харисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаязов Рустам Харисович

Гаязов Рустам Харисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залилова (Гаязова) Ольга Ринатовна

Рождение ребёнка
09.05.1996

Дочь: Наумова (Гаязова) Регина Рустамовна

Мать ребёнка: Залилова (Гаязова) Ольга Ринатовна

Рождение ребёнка
15.11.2005

Сын: Гаязов Ярослав Рустамович

Мать ребёнка: Залилова (Гаязова) Ольга Ринатовна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.