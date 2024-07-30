Гаязов Рустам Харисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1996
Дочь: Наумова (Гаязова) Регина Рустамовна
Мать ребёнка: Залилова (Гаязова) Ольга Ринатовна
Рождение ребёнка
15.11.2005
Сын: Гаязов Ярослав Рустамович
Мать ребёнка: Залилова (Гаязова) Ольга Ринатовна