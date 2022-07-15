Лукъянова (Попова) Тамара Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукъянова (Попова) Тамара Яковлевна

Лукъянова (Попова) Тамара Яковлевна

avatar

Место рождения

Россия, Ульяновская область, р.п. Радищево

Дата рождения

06.10.1944

Дата смерти

15.07.2022

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1944

Отец: Попов Яков Алексеевич

Мать: Попова Дарья Никитична

Россия, Ульяновская область, р.п. Радищево
Бракосочетание
01.10.1965

Муж: Лукъянов Владимир Дмитриевич

Россия, Ульяновская область, р.п. Радищево
Рождение ребёнка
23.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукъянов Владимир Дмитриевич

Россия, Ульяновская область, р.п. Радищево
Рождение ребёнка
12.06.1970

Сын: Лукъянов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Лукъянов Владимир Дмитриевич

Россия
Смерть
15.07.2022
Россия, Ульяновская область, р.п. Радищево
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Ульяновская область, рп Радищево
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close