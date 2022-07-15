Лукъянова (Попова) Тамара Яковлевна
Место рожденияРоссия, Ульяновская область, р.п. Радищево
Дата рождения06.10.1944
Дата смерти15.07.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1944
Отец: Попов Яков Алексеевич
Мать: Попова Дарья Никитична
Россия, Ульяновская область, р.п. Радищево
Бракосочетание
01.10.1965
Россия, Ульяновская область, р.п. Радищево
Рождение ребёнка
23.08.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукъянов Владимир Дмитриевич
Россия, Ульяновская область, р.п. Радищево
Рождение ребёнка
12.06.1970
Сын: Лукъянов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Лукъянов Владимир Дмитриевич
Россия
Смерть
15.07.2022
Россия, Ульяновская область, р.п. Радищево
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Ульяновская область, рп Радищево