Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дойников Степан Фролович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Дойникова Матрена Степановна

Отец ребёнка: Дойников Степан Фролович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Сын: Дойников Андрей Степанович

Отец ребёнка: Дойников Степан Фролович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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