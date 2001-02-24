Павленко Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавленко Владимир Владимирович

Павленко Владимир Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.2001

Дочь: Павленко Анна Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.12.2006

Сын: Павленко Михаил Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close