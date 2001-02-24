Павленко Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.2001
Дочь: Павленко Анна Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.12.2006
Сын: Павленко Михаил Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности