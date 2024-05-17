Свинцов Григорий 21.01.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Свинцов Григорий

Место рождения

д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия

Дата рождения

21.01.1908

Дата смерти

18.07.1908

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1908

Отец: Свинцов Тихон

Мать: Свинцова (Павлова) Агриппина

д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родига
Смерть
18.07.1908
д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Причина смерти: от поноса | Моя родига
Похороны
Неизвестно
д. Ильинка Умётского района Тамбовской области

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