Свинцов Григорий
Место рожденияд. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Дата рождения21.01.1908
Дата смерти18.07.1908
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1908
Отец: Свинцов Тихон
д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родига
Смерть
18.07.1908
д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Причина смерти: от поноса | Моя родига
Похороны
Неизвестно
д. Ильинка Умётского района Тамбовской области