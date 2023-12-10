Покатаев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Агибалова Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Покатаева Меланья Емельяновна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Покатаева Меланья Емельяновна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Бурина Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Покатаева Меланья Емельяновна
Рождение ребёнка
13.04.1930
Дочь: Пикалова Вера Михайловна
Мать ребёнка: Покатаева Меланья Емельяновна
Рождение ребёнка
08.03.1936
Мать ребёнка: Покатаева Меланья Емельяновна
Рождение ребёнка
?.12.1938
Дочь: Покатаева Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Покатаева Меланья Емельяновна
Рождение ребёнка
?.12.1938
Сын: Покатаев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Покатаева Меланья Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно