Покатаев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покатаев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Агибалова Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Покатаева Меланья Емельяновна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Покатаева Меланья Емельяновна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Бурина Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Покатаева Меланья Емельяновна

Рождение ребёнка
13.04.1930

Дочь: Пикалова Вера Михайловна

Мать ребёнка: Покатаева Меланья Емельяновна

Рождение ребёнка
08.03.1936

Сын: Покатаев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Покатаева Меланья Емельяновна

Рождение ребёнка
?.12.1938

Дочь: Покатаева Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Покатаева Меланья Емельяновна

Рождение ребёнка
?.12.1938

Сын: Покатаев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Покатаева Меланья Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покатаева Меланья Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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