Иванцов Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1925
Дата смерти05.06.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1960
Сын: Иванцов Александр Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.06.1972