Иванцов Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванцов Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1925

Дата смерти

05.06.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1960 г.р.
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Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1960

Сын: Иванцов Александр Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.06.1972

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