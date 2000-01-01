Кланев Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Кланев Абрам
Мать: Кланева Анна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Феона
Мать ребёнка: Кланева Анна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Домника
Мать ребёнка: Кланева Пелагея Агафоновна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кланев Тимофей
Мать ребёнка: Кланева Пелагея Агафоновна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Ильина Ольга
Мать ребёнка: Кланева Пелагея Агафоновна
Тамбовская область, Россия, Село Туголуково
Крестные: тамбовский мещанин Иван Иванович Китаев и того же помещика Кропоткина крестьянская жена Елена Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно