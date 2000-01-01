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Кланев Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Кланев Абрам

Мать: Кланева Анна

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Феона

Мать ребёнка: Кланева Анна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Домника

Мать ребёнка: Кланева Пелагея Агафоновна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Кланев Тимофей

Мать ребёнка: Кланева Пелагея Агафоновна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Ильина Ольга

Мать ребёнка: Кланева Пелагея Агафоновна

Тамбовская область, Россия, Село Туголуково
Крестные: тамбовский мещанин Иван Иванович Китаев и того же помещика Кропоткина крестьянская жена Елена Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кланева Пелагея Агафоновна

Смерть
Неизвестно
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