Дремин Трофим Никандрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дремин Трофим Никандрович

Место рождения

Журавли, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дремин Никандр

Мать: не указана

Журавли, Яранский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дремина (--) Антонина Сергеевна

Рождение ребёнка
26.11.1907

Дочь: Дремина Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Дремина (--) Антонина Сергеевна

МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Смерть
Неизвестно

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