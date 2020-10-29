Соловьева (Соловьева) Нина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смерти29.10.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Рождение ребёнка
01.02.1961
Рождение ребёнка
01.02.1961
Рождение ребёнка
30.11.1964
Рождение ребёнка
04.07.1979
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.10.2020