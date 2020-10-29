Соловьева (Соловьева) Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Соловьева) Нина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

29.10.2020

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Соловьев Григорий Иванович

Мать: Соловьева Ольга Петровна

Рождение ребёнка
01.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Алекандр Иванович

Рождение ребёнка
01.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Алекандр Иванович

Рождение ребёнка
30.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Алекандр Иванович

Рождение ребёнка
04.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Алекандр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Алекандр Иванович

Смерть
29.10.2020
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