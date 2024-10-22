Босых Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.
Отец: Босых Иван Тимофеевич
Мать: Босых Пелагея Васильевна
Бракосочетание
1816 ст.
Жена: Босых Анна Максимовна
Рождение ребёнка
1817 ст.
Мать ребёнка: Босых Анна Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.
Сын: Босых Иван Федорович
Мать ребёнка: Босых Анна Максимовна
Рождение ребёнка
09.08.1822 ст.
Мать ребёнка: Босых Анна Максимовна
Рождение ребёнка
1824 ст.
Сын: Босых Маторейка Федорович
Мать ребёнка: Босых Анна Максимовна
Рождение ребёнка
12.04.1824 ст.
Мать ребёнка: Босых Анна Максимовна
Рождение ребёнка
1828 ст.
Мать ребёнка: Босых Анна Максимовна
Смерть
Неизвестно