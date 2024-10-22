Босых Федор Иванович 1802 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБосых Федор Иванович

Босых Федор Иванович

Место рождения

Гарь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.

Отец: Босых Иван Тимофеевич

Мать: Босых Пелагея Васильевна

Гарь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
1816 ст.

Жена: Босых Анна Максимовна

Гарь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Босых Матвей Федорович

Мать ребёнка: Босых Анна Максимовна

Гарь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.

Сын: Босых Иван Федорович

Мать ребёнка: Босых Анна Максимовна

Гарь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.08.1822 ст.

Сын: Босых Матвей Федорович

Мать ребёнка: Босых Анна Максимовна

Гарь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Босых Маторейка Федорович

Мать ребёнка: Босых Анна Максимовна

Гарь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.04.1824 ст.

Сын: Босых Василий Федорович

Мать ребёнка: Босых Анна Максимовна

Гарь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Босых Спиридон Федорович

Мать ребёнка: Босых Анна Максимовна

Гарь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.