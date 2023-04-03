Ориненко (Кальченко) Евдокия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.10.1890
Сын: Ориненко Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Ориненко Михаил Петрович
Рождение ребёнка
01.07.1897
Сын: Ориненко Афанасий Михайлович
Отец ребёнка: Ориненко Михаил Петрович
Рождение ребёнка
24.08.1901
Сын: Ориненко Моисей Михайлович
Отец ребёнка: Ориненко Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Ориненко Василий Михайлович
Отец ребёнка: Ориненко Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Толокунь, Київська область
Смерть
Неизвестно