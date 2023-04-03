Ориненко (Кальченко) Евдокия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ориненко (Кальченко) Евдокия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1890

Сын: Ориненко Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Ориненко Михаил Петрович

Рождение ребёнка
01.07.1897

Сын: Ориненко Афанасий Михайлович

Отец ребёнка: Ориненко Михаил Петрович

Рождение ребёнка
24.08.1901

Сын: Ориненко Моисей Михайлович

Отец ребёнка: Ориненко Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Ориненко Василий Михайлович

Отец ребёнка: Ориненко Михаил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ориненко Михаил Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Толокунь, Київська область
Смерть
Неизвестно
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