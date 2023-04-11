Васькин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васькин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Васькина) Мария

Мать ребёнка: Васькин (Агаркова) Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васькин (Агаркова) Наталья

Рождение ребёнка
?.04.1931

Дочь: (Васькина) Валентина

Мать ребёнка: Васькин (Агаркова) Наталья

Смерть
Неизвестно

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