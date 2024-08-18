Тихонова (Маслова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Маслова) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Маслов Григорий Родионович

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1886

Муж: Тихонов (Пискунов-Морозов) Яков Константинович

Рождение ребёнка
26.07.1887 ст.

Дочь: Тихонова Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Тихонов (Пискунов-Морозов) Яков Константинович

Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.08.1893

Сын: Тихонов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Тихонов (Пискунов-Морозов) Яков Константинович

Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.08.1894

Сын: Тихонов Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Тихонов (Пискунов-Морозов) Яков Константинович

Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.02.1899 ст.

Сын: Тихонов Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Тихонов (Пискунов-Морозов) Яков Константинович

Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.02.1901 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихонов (Пискунов-Морозов) Яков Константинович

Рождение ребёнка
06.12.1902

Сын: Тихонов Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Тихонов (Пискунов-Морозов) Яков Константинович

Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.10.1904

Дочь: Тихонова Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Тихонов (Пискунов-Морозов) Яков Константинович

Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.01.1906

Сын: Тихонов Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Тихонов (Пискунов-Морозов) Яков Константинович

Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Вольница
Рождение ребёнка
06.12.1908

Сын: Тихонов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Тихонов (Пискунов-Морозов) Яков Константинович

Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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