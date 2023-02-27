Рогоза Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Отец: Рогоза Игнат
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1717
Сын: Рогоза Осип
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1722
Сын: Рогоза Василей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Рогоза Семён
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно