Рогоза Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогоза Алексей

Рогоза Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1677

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1660 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: Рогоза Игнат

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1717

Сын: Рогоза Осип

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Рогоза Василей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Рогоза Семён

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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