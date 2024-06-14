Бокач Алла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бокач Борис Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хахузокова (Бокач) Елена Борисовна
Отец ребёнка: Бокач Борис Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бокач Борис Иванович
Смерть
Неизвестно