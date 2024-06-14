Бокач Алла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокач Алла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бокач Евгений Борисович

Отец ребёнка: Бокач Борис Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хахузокова (Бокач) Елена Борисовна

Отец ребёнка: Бокач Борис Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бокач Борис Иванович

Смерть
Неизвестно

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