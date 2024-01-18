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- (-) Феодосия Силановна

Место рождения

Романово, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

Около 1889 ст.

Дата смерти

После 1908 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1889 ст.

Отец: Силантий / Силан (Силуан / Сила)

Мать: не указана

Романово, Кологривский уезд, Костромская область
Место жительства
1907 ст.
Тихая, Кологривский уезд, Костромская область
Восприемник
04.03.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.153-154 (Рождение №-14ж) Крестная дочь - Александра Ефимовна из д.Бухалдино (2-родная внучка)
Смерть
После 1908 ст.
Тихая, Кологривский уезд, Костромская область

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