- (-) Феодосия Силановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889 ст.
Дата смертиПосле 1908 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889 ст.
Отец: Силантий / Силан (Силуан / Сила)
Мать: не указана
Место жительства
1907 ст.
Восприемник
04.03.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.153-154 (Рождение №-14ж) Крестная дочь - Александра Ефимовна из д.Бухалдино (2-родная внучка)
Смерть
После 1908 ст.