Гутане (Вонога) Анна Эдуардовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воногс Эдуард
Мать: Воног (Лочмер) Филимона
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1934
Рождение ребёнка
02.03.1937
Сын: Гутан Янис
Отец ребёнка: Гутан Виктор
Рождение ребёнка
07.07.1938
Смерть
Неизвестно