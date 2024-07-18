Гутане (Вонога) Анна Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гутане (Вонога) Анна Эдуардовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воногс Эдуард

Мать: Воног (Лочмер) Филимона

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гутан Виктор

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гутан Виктор

Рождение ребёнка
02.03.1937

Сын: Гутан Янис

Отец ребёнка: Гутан Виктор

Рождение ребёнка
07.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гутан Виктор

Смерть
Неизвестно

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