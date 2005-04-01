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Пименов Николай Васильевич
Пименов Николай Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.04.2005
Пол
Мужской
Отец
Клюкин Василий Владиславович
1985 г.р.
Мать
Пименова Анна Николаевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.2005
Отец:
Клюкин Василий Владиславович
Мать:
Пименова Анна Николаевна
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