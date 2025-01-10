Дудин Гурий 30.05.1932 — найти родственников по фамилии на Familio

Дудин Гурий

Автор
ТФ
Фролова Т.

мужской, родился 30.05.1932, Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

умер 28.01.2000

Отец
Дудин Гавриил09.11.1897 г.р.
Мать
Дудина (Молькова) Мария31.05.1903 г.р.
Дети
Исаева (Дудина) Наталья1959 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1932

Отец: Дудин Гавриил

Мать: Дудина (Молькова) Мария

Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Исаева (Дудина) Наталья

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.01.2000

Похороны
Неизвестно
Шуя, Шуя, Ивановская область

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