Дудин Гурий
мужской, родился 30.05.1932, Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
умер 28.01.2000
ОтецДудин Гавриил09.11.1897 г.р.
МатьДудина (Молькова) Мария31.05.1903 г.р.
Дети
Исаева (Дудина) Наталья1959 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1932
Отец: Дудин Гавриил
Мать: Дудина (Молькова) Мария
Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Исаева (Дудина) Наталья
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.01.2000
Похороны
Неизвестно
Шуя, Шуя, Ивановская область