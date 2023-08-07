Карауглан Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1999
Дочь: Смирнова Анастасия Витальевна
Отец ребёнка: Смирнов Виталий Юрьевич
Рождение ребёнка
2004
Дочь: Смирнова Мария Витальевна
Отец ребёнка: Смирнов Виталий Юрьевич
Рождение ребёнка
2012
Дочь: Смирнова Варвара Витальевна
Отец ребёнка: Смирнов Виталий Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно