Карауглан Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карауглан Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1999

Дочь: Смирнова Анастасия Витальевна

Отец ребёнка: Смирнов Виталий Юрьевич

Рождение ребёнка
2004

Дочь: Смирнова Мария Витальевна

Отец ребёнка: Смирнов Виталий Юрьевич

Рождение ребёнка
2012

Дочь: Смирнова Варвара Витальевна

Отец ребёнка: Смирнов Виталий Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Виталий Юрьевич

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