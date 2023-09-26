Анисья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

После 1787

Пол

Женский

Отец

Около 1741 г.р.

Мать

Около 1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Трофим Трифонович

Мать: Феврония

Смерть
После 1787
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