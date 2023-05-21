Каргуева Ирина Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргуева Ирина Елисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1789 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каргуев Петр Родионович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Каргуев Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Каргуев Петр Родионович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1825

Сын: Каргуев Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Каргуев Петр Родионович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1828

Сын: Каргуев Василий Петрович

Отец ребёнка: Каргуев Петр Родионович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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