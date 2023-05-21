Каргуева Ирина Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Каргуев Петр Родионович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Каргуев Петр Родионович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Каргуев Петр Родионович
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно