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Губин Матвей

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Место рождения

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

1821 г.р.

Жена

Около 1873 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Губин Андрей

Мать: Губина Мария

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
22.10.1890

Жена: Губина Параскева

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.11.1891

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Губина Параскева

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.12.1893

Сын: Губин Василий

Мать ребёнка: Губина Параскева

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.06.1895

Сын: Губин Петр

Мать ребёнка: Губина Параскева

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Губин Александр

Мать ребёнка: Губина Параскева

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.05.1904

Сын: Губин Николай

Мать ребёнка: Губина Параскева

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.03.1907

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Губина Параскева

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Губин Яков Матвеевич

Мать ребёнка: Губина Параскева

Рождение ребёнка
23.01.1910

Сын: Губин Григорий

Мать ребёнка: Губина Параскева

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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