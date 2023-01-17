Губин Матвей
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Губин Андрей
Мать: Губина Мария
Бракосочетание
22.10.1890
Жена: Губина Параскева
Рождение ребёнка
04.11.1891
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Губина Параскева
Рождение ребёнка
25.12.1893
Сын: Губин Василий
Мать ребёнка: Губина Параскева
Рождение ребёнка
23.06.1895
Сын: Губин Петр
Мать ребёнка: Губина Параскева
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Губин Александр
Мать ребёнка: Губина Параскева
Рождение ребёнка
05.05.1904
Сын: Губин Николай
Мать ребёнка: Губина Параскева
Рождение ребёнка
04.03.1907
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Губина Параскева
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Губин Яков Матвеевич
Мать ребёнка: Губина Параскева
Рождение ребёнка
23.01.1910
Сын: Губин Григорий
Мать ребёнка: Губина Параскева
Смерть
Неизвестно