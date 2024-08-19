Петушков Андриан Агафонович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Петушков Агафон Стефанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
26.07.1898
Бракосочетание
26.07.1898
Жена: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1904
Дочь: Апыхтина Клавдия Андреевна
Мать ребёнка: Петушкова (Грибанова) Екатерина Яковлевна
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Неизвестно