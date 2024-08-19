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Петушков Андриан Агафонович

Место рождения

Ивачево, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Петушков Агафон Стефанович

Мать: не указана

Ивачево, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петушкова (Грибанова) Екатерина Яковлевна

Бракосочетание
26.07.1898

Жена: Петушкова (Грибанова) Екатерина Яковлевна

Бракосочетание
26.07.1898

Жена: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1904

Дочь: Апыхтина Клавдия Андреевна

Мать ребёнка: Петушкова (Грибанова) Екатерина Яковлевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Неизвестно

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