Попова Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Попов Иван Захарович
Отец ребёнка: Попов Захар Герасимович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Попова Анисья Захаровна
Отец ребёнка: Попов Захар Герасимович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Попов Яков Захарович
Отец ребёнка: Попов Захар Герасимович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Попов Захар Герасимович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Попова Домна Захаровна
Отец ребёнка: Попов Захар Герасимович
Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно