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Попова Акилина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Попов Иван Захарович

Отец ребёнка: Попов Захар Герасимович

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Попова Анисья Захаровна

Отец ребёнка: Попов Захар Герасимович

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Попов Яков Захарович

Отец ребёнка: Попов Захар Герасимович

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Попов Семен Захарович

Отец ребёнка: Попов Захар Герасимович

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Попова Домна Захаровна

Отец ребёнка: Попов Захар Герасимович

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Захар Герасимович

Смерть
Неизвестно
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