Демченко Ефросиния Сем — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демченко Ефросиния Сем

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демченко Филлип Андреевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Демченко Филипп Филиппович

Отец ребёнка: Демченко Филлип Андреевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Демченко Иван Филлипович

Отец ребёнка: Демченко Филлип Андреевич

Смерть
Неизвестно

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