Пискарев Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
06.12.1898 ст.
Тульская губерния, плёнка 2038688, стр. 134
Крещение
07.12.1898 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Крещён в Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии. Восприемники: Сын Ефремовского мещанина Пётр Никаноров Колобаев и жена Ефремовского мещанина Илии Константинова Полякова Евдокия Николае... Показать все
Смерть
Неизвестно