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Пискарев Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1898 ст.

Отец: Пискарев Василий Сергеевич

Мать: Пискарева Татьяна Михайловна

Тульская губерния, плёнка 2038688, стр. 134
Крещение
07.12.1898 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Крещён в Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии. Восприемники: Сын Ефремовского мещанина Пётр Никаноров Колобаев и жена Ефремовского мещанина Илии Константинова Полякова Евдокия Николае... Показать все
Смерть
Неизвестно

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