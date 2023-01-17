Шепелева Агафья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепелева Агафья Кузьминична

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Место рождения

Кирилловка, Хомутовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирилловка, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Шепелев Алексей Петрович

Отец ребёнка: Шепелев Петр Яковлевич

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Шепелева Дарья Петровна

Отец ребёнка: Шепелев Петр Яковлевич

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Шепелева Анна Петровна

Отец ребёнка: Шепелев Петр Яковлевич

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Шепелева Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Шепелев Петр Яковлевич

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Шепелева Домна Петровна

Отец ребёнка: Шепелев Петр Яковлевич

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шепелев Петр Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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