Шепелева Агафья Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Шепелев Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Шепелева Дарья Петровна
Отец ребёнка: Шепелев Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Шепелева Анна Петровна
Отец ребёнка: Шепелев Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Шепелева Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Шепелев Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Шепелева Домна Петровна
Отец ребёнка: Шепелев Петр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно