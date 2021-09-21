Сысин Вячеслав Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысин Вячеслав Валерьевич

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

26.12.1947

Дата смерти

21.09.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1947

Отец: Сысин Валерий Аркадьевич

Мать: Сысина (Битюцкая) Евгения Константиновна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
20.05.1973

Дочь: Юхтина (Сысина) Марина Вячеславовна

Мать ребёнка: Сысина (Чернышева) Ольга Александровна

Чехов, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
22.02.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сысина (Чернышева) Ольга Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
21.09.2021
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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