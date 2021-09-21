Сысин Вячеслав Валерьевич
Место рождения
Дата рождения26.12.1947
Дата смерти21.09.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1947
Рождение ребёнка
20.05.1973
Дочь: Юхтина (Сысина) Марина Вячеславовна
Мать ребёнка: Сысина (Чернышева) Ольга Александровна
Чехов, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
22.02.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сысина (Чернышева) Ольга Александровна
Смерть
21.09.2021