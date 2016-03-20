Подкорытова (Александрова) Любовь Васильевна
Место рождения
Дата рождения18.04.1927
Дата смерти20.03.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1927
Бракосочетание
20.09.1949
Рождение ребёнка
29.12.1949
Сын: Подкорытов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Подкорытов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
23.09.1953
Сын: Подкорытов Александр Иванович
Отец ребёнка: Подкорытов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
17.04.1956
Сын: Подкорытов Сергей Иванович
Отец ребёнка: Подкорытов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
12.11.1958
Сын: Подкорытов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Подкорытов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
15.11.1961
Сын: Подкорытов Валерий Иванович
Отец ребёнка: Подкорытов Иван Николаевич
Смерть
20.03.2016