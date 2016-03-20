Подкорытова (Александрова) Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подкорытова (Александрова) Любовь Васильевна

Место рождения

Скаты, Белозерский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

18.04.1927

Дата смерти

20.03.2016

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1927

Отец: Александров Василий Александрович

Мать: Александрова Татьяна Ивановна

Скаты, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
20.09.1949

Муж: Подкорытов Иван Николаевич

Скаты, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
29.12.1949

Сын: Подкорытов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Подкорытов Иван Николаевич

Скаты, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
23.09.1953

Сын: Подкорытов Александр Иванович

Отец ребёнка: Подкорытов Иван Николаевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
17.04.1956

Сын: Подкорытов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Подкорытов Иван Николаевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
12.11.1958

Сын: Подкорытов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Подкорытов Иван Николаевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
15.11.1961

Сын: Подкорытов Валерий Иванович

Отец ребёнка: Подкорытов Иван Николаевич

Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
20.03.2016
Курган, город Курган, Курганская область
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