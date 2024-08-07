Анисимова Анна Григорьевна 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анисимова Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Филипп Петрович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Анисимов Анисим Филиппович

Отец ребёнка: Анисимов Филипп Петрович

Синие Липяги
Рождение ребёнка
1853

Сын: Анисимов Павел Филиппович

Отец ребёнка: Анисимов Филипп Петрович

Синие Липяги, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Анисимов Василий Филиппович

Отец ребёнка: Анисимов Филипп Петрович

Смерть
Неизвестно

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