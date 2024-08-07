Анисимова Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Сын: Анисимов Анисим Филиппович
Отец ребёнка: Анисимов Филипп Петрович
Синие Липяги
Рождение ребёнка
1853
Сын: Анисимов Павел Филиппович
Отец ребёнка: Анисимов Филипп Петрович
Синие Липяги, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1857
Сын: Анисимов Василий Филиппович
Отец ребёнка: Анисимов Филипп Петрович
Смерть
Неизвестно