Епанчин Роланд Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епанчин Роланд Фёдорович

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Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

18.08.2022

Дата смерти

18.08.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.2022

Отец: не указан

Мать: не указана

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
18.08.2022
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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