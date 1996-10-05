Мельник (Исакова) ЕЛЕНА (Алёна) Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1969
Отец: Исаков Владимир Маркович
Мать: Исакова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
20.04.1991
Дочь: Горбачева Ксения Александровна
Отец ребёнка: Мельник Александр Юрьевич
Рождение ребёнка
05.10.1996
Сын: Поздняков Артем Вадимович
Отец ребёнка: Поздняков Вадим Юрьевич
Гражданство
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно