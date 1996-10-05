Мельник (Исакова) ЕЛЕНА (Алёна) Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельник (Исакова) ЕЛЕНА (Алёна) Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1969

Отец: Исаков Владимир Маркович

Мать: Исакова Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
20.04.1991

Дочь: Горбачева Ксения Александровна

Отец ребёнка: Мельник Александр Юрьевич

Рождение ребёнка
05.10.1996

Сын: Поздняков Артем Вадимович

Отец ребёнка: Поздняков Вадим Юрьевич

Гражданство
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздняков Вадим Юрьевич

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