Большаков Александр Арсеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.09.1929
Сын: Большаков Валентин Александрович
Мать ребёнка: Большакова Капиталина Николаевна
Рождение ребёнка
17.07.1931
Дочь: Лапшина Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Большакова Капиталина Николаевна
Вожега, д. Усть-Вотча
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Нина Александровна
Мать ребёнка: Большакова Капиталина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Лидия Александровна
Мать ребёнка: Большакова Капиталина Николаевна
Вожега
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Донец Александра Александровна
Мать ребёнка: Большакова Капиталина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Николай Александрович
Мать ребёнка: Большакова Капиталина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Швецова Зоя Александровна
Мать ребёнка: Большакова Капиталина Николаевна
Смерть
Неизвестно