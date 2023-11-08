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Большаков Александр Арсеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1929

Сын: Большаков Валентин Александрович

Мать ребёнка: Большакова Капиталина Николаевна

Рождение ребёнка
17.07.1931

Дочь: Лапшина Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Большакова Капиталина Николаевна

Вожега, д. Усть-Вотча
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Нина Александровна

Мать ребёнка: Большакова Капиталина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Лидия Александровна

Мать ребёнка: Большакова Капиталина Николаевна

Вожега
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Донец Александра Александровна

Мать ребёнка: Большакова Капиталина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Николай Александрович

Мать ребёнка: Большакова Капиталина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швецова Зоя Александровна

Мать ребёнка: Большакова Капиталина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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