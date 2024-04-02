Кувалдин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКувалдин Николай Иванович

Кувалдин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885 ст.

Отец: Кувалдин Иван Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1902 ст.

Жена: Кувалдина Екатерина Николаевна

Пермь, Пермский, Пермский край
17/V-1958 №360864 Мотовилихинской волости обыватель...18 лет, первым браком, правосл и В-М прихода дер. Косогоры крестьянская девица 19 лет, правосл ППК ГАПК Ф 37 оп 6 д 910 №47 стр 267
Поручитель
13.02.1902 ст.
Пермь, Пермский, Пермский край
Свято-Троицкая церковь Мотовилиха Поручитель по невесте дер Косогоры ур. Субботиной Екатерине Николаевне ППК ГАПК Ф 37 оп 6 д 910 №47 стр 267
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close