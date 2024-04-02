Кувалдин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1885 ст.
Отец: Кувалдин Иван Иванович
Бракосочетание
13.02.1902 ст.
17/V-1958 №360864 Мотовилихинской волости обыватель...18 лет, первым браком, правосл и В-М прихода дер. Косогоры крестьянская девица 19 лет, правосл ППК ГАПК Ф 37 оп 6 д 910 №47 стр 267
Поручитель
13.02.1902 ст.
Свято-Троицкая церковь Мотовилиха Поручитель по невесте дер Косогоры ур. Субботиной Екатерине Николаевне ППК ГАПК Ф 37 оп 6 д 910 №47 стр 267
Смерть
Неизвестно