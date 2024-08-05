Третьякова (?) Ефимия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Третьякова) Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван (1-Й) Ефимович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Третьякова (?)) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван (1-Й) Ефимович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Третьякова) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван (1-Й) Ефимович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Третьякова) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван (1-Й) Ефимович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Третьяков (?) Василий Иванович
Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван (1-Й) Ефимович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Третьякова) Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван (1-Й) Ефимович
Смерть
Неизвестно