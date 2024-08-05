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Третьякова (?) Ефимия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков (?) Иван (1-Й) Ефимович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Третьякова) Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван (1-Й) Ефимович

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Третьякова (?)) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван (1-Й) Ефимович

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Третьякова) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван (1-Й) Ефимович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Третьякова) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван (1-Й) Ефимович

Рождение ребёнка
1796

Сын: Третьяков (?) Василий Иванович

Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван (1-Й) Ефимович

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Третьякова) Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван (1-Й) Ефимович

Смерть
Неизвестно

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