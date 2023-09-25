Воронов Павел Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронов Павел Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Воронова) Мария Павловна

Мать ребёнка: (Воронова) Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Воронова) Нина Павловна

Мать ребёнка: (Воронова) Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов Николай Павлович

Мать ребёнка: (Воронова) Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов Павел Павлович

Мать ребёнка: (Воронова) Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронова (Федорова) Елизавета Павловна

Мать ребёнка: (Воронова) Евдокия Антоновна

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