Воронов Павел Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Воронова) Мария Павловна
Мать ребёнка: (Воронова) Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Воронова) Нина Павловна
Мать ребёнка: (Воронова) Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Воронова) Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Воронова) Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронова (Федорова) Елизавета Павловна
Мать ребёнка: (Воронова) Евдокия Антоновна