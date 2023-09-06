Данилевич Наталья Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилевич Наталья Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.?

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилевич Виктор Станиславович

Рождение ребёнка
19.04.1989

Дочь: Данилевич Алена Викторовна

Отец ребёнка: Данилевич Виктор Станиславович

Садовое, Нижнегорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
03.07.1991

Сын: Данилевич Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Данилевич Виктор Станиславович

Садовое, Нижнегорский муниципальный район, Республика Крым

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