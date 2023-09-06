Данилевич Наталья Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.04.1989
Дочь: Данилевич Алена Викторовна
Отец ребёнка: Данилевич Виктор Станиславович
Рождение ребёнка
03.07.1991
Сын: Данилевич Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Данилевич Виктор Станиславович